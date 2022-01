Umowa podpisana! Budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy może się rozpocząć

Umowę o budowie nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy podpisali prorektor uczelni prof. Janusz Stanecki i Leszek Gołąbiecki, przedstawiciel wykonawcy firmy Unibep S.A. z Bielska Podlaskiego.

- Myślę, że prof. Szwalbe cieszy się teraz, bo jego inicjatywą było, by dzielnica muzyczna się rozwijała - mówił prof. Stanecki. - Pamiętam jeszcze, kiedy byłem studentem, to w tym budynku właśnie po urzędzie powiatowym sam doglądał prac remontowych. Zaczynaliśmy w takich dość trudnych warunkach. Dzisiejsza uroczystość jest ukoronowaniem wielu działań i starań rektora uczelni w latach 2012-2020, pana prof. Jerzego Kaszuby. Bardzo się cieszmy, że przy przychylności pana premiera Piotra Glińskiego ta kwota dotacji została zaktualizowana, co umożliwiło nam ogłoszenie przetargu na wykonawcę całości obiektu.