Unia Janikowo przegrała w Skolwinie. W meczu padło aż 6 bramek

Sześć goli to dużo, ale patrząc na to, co działo się już w początkowych minutach spotkania, można było się spodziewać, że trafień będzie nawet znacznie więcej. Zaczęło się już w 6. minucie, gdy wynik otworzył Szymon Kapelusz. Unia błyskawicznie wyrównała za sprawą Dawida Zaborowskiego, ale Świt ponownie objął prowadzenie, a po chwili potrafił je podwyższyć.