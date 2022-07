Unia Solec Kujawski po trzecim sparingu. Są powody do optymizmu

Zamek Gołańcz - Unia Solec Kujawski 1:3 (1:1)

Bramki dla Unii: Masato Hayashi, Filip Maison, Grzegorz Adamski.

Unia: Stefańczyk - Słupecki, Kujawka, Witkowski, Horvath, Hayashi, Stasikowski, Katerla, Adamski, Nowak, Szal oraz Ciężkowski, Maison, Babiarz, Chołuj, dwa zawodnicy testowani.

To był trzeci sparing unistów w ramach przygotowań do III ligi. Wcześniej zawodnicy beniaminka ulegli Olimpii Grudziądz 0:1 i potem pokonali Pomorzanina Toruń 3:0. Teraz ograli Zamek Gołańcz.

- To był ciężki sparing i to nie tylko ze względu na bardzo wysoką temperaturę - mówił trener Jakub Grzelczak. - Było dużo błędów indywidualnych, dlatego trudno mówić o jakiś względach taktycznych. Rywale ograniczali się do bronienia i gry z kontry. Ciężko wyciągnąć jakieś głębsze wnioski - dodał.