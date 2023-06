Upozorowali kradzież samochodu w Barcinie. Mają kłopoty

Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży pojazdu dostawczego marki Iveco o wartości 100 tysięcy złotych.

- Sprawą zajęli się kryminalni z miejscowego komisariatu. Funkcjonariusze zebrali informacje potrzebne do ustalenia przebiegu zdarzenia, ale też wrócili do sprawy kradzieży fiata ducato, do której miało dojść trzy lata temu, również na terenie miasta. Straty wówczas miały wynieść 94 tysiące złotych. Po analizie informacji, jakie posiadali śledczy, wyszło na jaw, że do kradzieży pojazdów nie doszło, lecz je upozorowano, mając na celu wyłudzenie odszkodowania - relacjonuje mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk ze żnińskiej policji.