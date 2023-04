Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 26.04

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Karbowo ulica Myśliwska 1A , 610/19.

26.04 od godz. 8:00 do 12:00

Chlebowo 1, 2, od 18 do 22, Rokitnica Nowa od 1 do 7, 7A, 8 A, 9, 10, 42, 43, 62, 63, 66, 237/1, Rokitnica-Wieś 1, 3, 3A, od 5 do 16, 16A, od 17 do 21, 23, 24, 24A, od 25 do 28, od 32 do 37, od 39 do 42, 43A, 95/7, 23/5, 71, Świedziebnia 43, 160/4, 159/2.

26.04 od godz. 8:00 do 19:00

powiat wąbrzeski

Orzechówko od 11 do 13, 26.

26.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat radziejowski

Dobre ulica Lipowa 3, 4.

26.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gradowo od 60 do 65, 67, 68.

26.04 od godz. 8:00 do 9:00