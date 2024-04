Uprawa słonecznika w Polsce pozostała na wysokim poziomie. Rolnicy wiążą z nią nadzieje

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaapelował do ministra rolnictwa o umożliwienie jeszcze w tym sezonie uprawy słonecznika w integrowanej produkcji roślin. W tym celu konieczne jest zaakceptowanie i umieszczenie na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa metodyki integrowanej produkcji słonecznika, aby 30 dni przed siewem rolnicy mogli zgłosić daną uprawę do certyfikacji.

Więcej słonecznika od wybuchu wojny na Ukrainie

Słonecznik jest drugą pod względem znaczenia rośliną oleistą w Europie. Jej popularność w Polsce wzrosła po wybuchu wojny na Ukrainie i pozostała na wysokim poziomie. Boom na słonecznik został odnotowany także w Kujawsko-Pomorskiem . Z danych Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, pozyskiwanych z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich wynika, że w 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim obsiano słonecznikiem 5 666,35 hektarów, podczas gdy rok wcześniej było to 1 303,04 ha, a w 2020 r. - 444,32 ha. W 2023 r. uprawa słonecznika w naszym regionie spadła do 4 617,78 ha. Największe uprawy odnotowano w powiatach: świeckim - 1 067,92 ha, bydgoskim -756,98 ha i włocławskim - 750,82 ha.

- Zmiany klimatu sprawiły, że słonecznik zyskuje coraz to większy obszar uprawy w naszym kraju – wyjaśnia Przemysław Bochat, prezes PZPRZ. - Warto podkreślić, że słonecznik można wykorzystywać nie tylko jako roślinę oleistą, ale też zastąpić, importowane obecnie do naszego kraju, białko roślinne. Uprawa tej rośliny może więc zasilić bilans krajowego białka.

Zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji

PZPRZ wyjaśnia, że uprawa słonecznika często wymaga tradycyjnej ochrony przed chwastami, szkodnikami i chorobami, a także stosowania metod biologicznych i agrotechnicznych. - Jest to spowodowane niewielką ilością środków ochrony zarejestrowanych w uprawie słonecznika, a także szybkim wzrostem rośliny – wyjaśnia Przemysław Bochat.

Producenci zbóż zwracają też uwagę na to, że włączenie słonecznika do IP może wpłynąć na jakość zdrowotną nasion, wykorzystywanych do produkcji oleju jadalnego oraz że stosowanie słonecznika w płodozmianie daje wiele możliwości niwelowania przypadków monokultur.