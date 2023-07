"Uśmiechnięty Dzień" dla wychowanków domów dziecka. Tylko do godz. 13.00 w środę, 19 lipca, czekamy na prace plastyczne

Jeszcze tylko dzisiaj (środa) do godz. 13.00 czekamy na rysunki, malunki, wyklejanki, wykonane przez dzieci i młodzież. Dostarczone prace wezmą udział w konkursie plastycznym na temat „Nasz wymarzony dzień, pełen uśmiechu”. To w ramach cyklicznej imprezy „Uśmiechnięty Dzień”, organizowanej przez naszą gazetę od prawie 10 lat. Przygotowujemy ją raz na pół roku (edycja wakacyjna oraz gwiazdkowa) z myślą o mieszkańcach domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Kujawsko-Pomorskiego.

Tym razem swoistą przepustką na imprezę jest udział we wspomnianym konkursie. Przypominamy: może do niego zgłosić się każda placówka opiekuńczo-wychowawcza i rodzinny dom dziecka z kujawsko-pomorskiego. WAŻNE: jedna placówka może zgłosić się tylko raz. Która grupa dopiero dziś zdecydowała, że również chce uczestniczyć w konkursie, jeszcze powinna zdążyć. Prześle zdjęcie pracy przez internet. Szczegóły co do wymogów technicznych pracy znajdziecie TU Zajdziecie tam informacje, jakie wymogi ma spełniać praca, aby została zakwalifikowana. Tamże i poniżej dostępny jest formularz, który też trzeba wypełnić.

Komisja konkursowa przejrzy i oceni wszystkie prace. Rozstrzygnięcie nastąpi za tydzień, 26 lipca. Wyniki opublikujemy tego samego dnia na naszej stronie internetowej. Zamierzamy nagrodzić pięć pierwszych miejsc.