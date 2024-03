Uwaga na oszustów, którzy dzwonią i oferują pomoc w rozliczeniu PIT

Skontaktowała się z nami Czytelniczka.

- W ubiegłym tygodniu odebrałam telefon rzekomo od konsultanta urzędu skarbowego, który zaoferował mi pomoc w rozliczeniu PIT za ubiegły rok. W zamian miałam podać swój PESEL, adres i numer rachunku bankowego. Od razu mi to podpadło. Po pierwsze PIT-a już złożyłam elektronicznie, więc taki telefon był nieuzasadniony. Urzędnik powinien mieć dostęp do mojego zeznania i wiedzieć, że zostało ono wysłane już 16 lutego. Po drugie tyle słyszałam o różnego rodzaju oszustwach, że byłam czujna. Rozłączyłam się. Chciałabym ostrzec innych Czytelników, by nie dali się nabrać - mówi pani Karolina.