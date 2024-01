Uwaga na silny mróz w regionie. Nocą termometry mogą nawet wskazać -18 stopni!

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie dla następujących powiatów naszego regionu: aleksandrowskiego, bydgoskiego, Bydgoszcz, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądz, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Toruń, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, Włocławek, włocławskiego i żnińskiego.

Dziś od godz. 21 do jutra do godz. 9 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Mrozy szczególnie dają się we znaki osobom bezdomnym. Utrzymujące się trudne warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia bezdomnych oraz mieszkających na działkach.

Policjanci przypominają, że informacje o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy można przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu należy wybrać kategorię zgłoszenia o nazwie „Bezdomność”. Trzeba jednak pamiętać, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.