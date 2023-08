Uwaga! Ostrzeżenie dla Kujawsko-Pomorskiego o wzroście wody w Noteci w związku z oczekiwanymi ulewami

Zagrożenie w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem, Śląskiem, Opolskiem i w Wielkopolsce

Wśród rzek, w których z powodu deszczów może gwałtownie wzrosnąć poziom wody, wskazywana jest między innymi górna Noteć. Inne wymienione rzeki to: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Ner, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna.

"Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich)", czytamy w wydanym ostrzeżeniu.