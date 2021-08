Uwaga! W naszym regionie w poniedziałek możliwe burze z gradem

NOWE Dworzec PKP w Tucholi jest coraz piękniejszy. Trwa konserwacja fasady, prace są też prowadzone na piętrze [zdjęcia]

Tucholanie mogą być dumni z postępów prac przy rewitalizacji dworca PKP. Architektoniczna perełka nabiera blasku. Prace są prowadzone tak, by zadbać o detale. Wszystko ma być tak, jak za czasów świetności dworca, z poszanowaniem upływającego czasu. Historycznej budowli nie można przecież wyremontować tak, by przykryć to, co najwspanialsze.