Uważaj na przychodzące połączenia telefoniczne z tych numerów. Możesz stracić pieniądze! [lista]

Zdarza się również, że specjalnie połączenia te są wydłużane, np. w słuchawce symulowany jest sygnał rozłączenia. Jeśli nie zakończymy rozmowy, czyli nie naciśniemy czerwonej słuchawki, połączenie trwa nadal. A to oznacza, że operator nalicza dalej opłaty za tę rozmowę.

„Do mnie zadzwonił numer 734818156, ale szybko okazało się, że jest ich więcej. Często zgłaszane przypadki to 734818190 czy 734818186. Po przejrzeniu podobnych numerów, z przedziału od 734818150 do 734818190 okazuje się, że to próba wyłudzenia danych przybiera różne oblicza" - czytamy na stronie dobreprogramy.pl.