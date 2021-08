V Festiwal im. Piotra Janowskiego „Instrumenty-Legendy” w grudziądzkim muzeum. Zobacz zdjęcia

Tegoroczny, piąty Festiwal im. Piotra Janowskiego w Grudziądzu odbywa się pod hasłem „Instrumenty-Legendy”.

Pierwszym instrumentem - legendą są skrzypce „Guarneri”, które należały do Piotra Janowskiego. Na tym instrumencie zostały nagrane wszystkie płyty wybitnego skrzypka. W piątek na tych legendarnych skrzypcach recital wykonała Alma Serafin Kraggerud – młoda, wybitna skrzypaczka norweska o światowej już sławie. Wraz z Norweżką na fortepianie zagrała Joanna Maklakiewicz. Koncert odbył się w muzeum.

Drugiego legendarnego instrumentu posłuchać możemy już w niedzielę. Tym razem będzie to XIX-wieczny fortepian firmy Krall&Seidler należący do Zygmunta Noskowskiego – wybitnego polskiego kompozytora. Specjalnie na tę okazję instrument ten został przywieziony do Grudziądza z Muzeum Pałacu w Ostromecku.

Teraz kompozycje Zygmunta Noskowskiego na cztery ręce wykona duet PianoDuo Artists (Joanna Derenda i Marzena Buchwald). Niedzielny koncert rozpocznie się o g. 16.