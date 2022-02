W 2022 roku rekordowa waloryzacja, trzynastki oraz czternastki dla emerytów i rencistów

- W tym jeszcze pandemicznym i inflacyjnym roku zastosujemy specjalny mechanizm waloryzacyjny. Wyższy niż ten, do którego jesteśmy zobowiązani ustawowo. Świadczenia emerytalne wzrosną od 1 marca o 7 proc. - zapewnił premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej.

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta socjalna wyniosą 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł „na rękę”. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1003,83 zł brutto, a średnia emerytura wyniesie 2868,70 zł brutto.