W 2022 roku także trzeba uważać na kontrolę abonamentu RTV. Takie będą kary za niepłacenie!

Abonament RTV to opłata jak każda inna, którą użytkownik posiadający telewizję lub radio powinien ponosić. Jest wiele grup ustawowo zwolnionych z konieczności płacenia abonamentu. Pod jednym warunkiem! Zgłoszą to! Zwolnienie z abonamentu nie odbywa się z automatu. Konieczne jest wyrejestrowanie odbiornika. A możliwe jest to tylko wtedy kiedy nie mamy zaległości płatniczych!