W Brodnicy kierowca taksówki uszkodził osiem samochodów osobowych

W nocy z poniedziałku, 26 lipca na wtorek, 27 lipca na ul. Karbowskiej w Brodnicy ok. g. 1.30 kierujący taksówką jechał wężykiem uderzając w osiem zaparkowanych w pobliżu samochodów osobowych. Policjanci po zgłoszeniu o zdarzeniu otrzymanym od mieszkańców natychmiast pojechali do wskazanego miejsca, jednak nie zastali tam kierowcy taksówki. Pojechali zatem do właściciela taksówki, którą według świadków uszkodzono osiem osobówek. Właścicielem tego samochodu jest 31-letnim brodniczanin, który na co dzień zarabia przewożąc osoby taksówką seatem alteą. Gdy pojawili się u niego policjanci, okazało się po zbadaniu alkomatem, że miał 2 promile alkoholu.

31-latek, do którego należała taksówka został przewieziony do izby wytrzeźwień.

Asp. Michał Tatkowski z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przekazał, że policja prowadzi czynności w kierunku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu w stanie nietrzeźwości.