Rafał Trzaskowski: Nie tworzę partii politycznej. Moim zadaniem jest wsparcie opozycji

W Brudzawkach w gminie Książki płonął przystanek autobusowy

Wieczorem 12 maja ok. g. 23.10 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyjeżdżali do Brudzawek w gminie Książki w powiecie wąbrzeskim, gdzie gasili pożar przystanku autobusowego. Jak przekazał nam st. bryg. Ireneusz Wiśniewski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie najprawdopodobniej doszło do podpalenia.

Zatrzymanie sprawcy może być jednak trudne, ponieważ, jak przekazano nam w Urzędzie Gminy w Książkach, nie ma w tym miejscu gminnego monitoringu.

Strażacy w środę 12 maja wyjeżdżali także do gaszenia pożaru trawy w Plebance w gminie Ryńsk oraz w czwartek 13 maja do pożaru trawy przy ul. Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie.