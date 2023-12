W Bydgoszczy odbyła się wyjątkowa aukcja. Pieniądze z licytacji trafią na schronisko dla zwierząt mc

Ogromnym zainteresowaniem bydgoszczan cieszyła się aukcja, podczas której licytowano dzieła sztuki, pamiątki, antyki, bilety do Teatru Polskiego, ale i voucher na japoński lifting twarzy. A wszystko, by pomóc zwierzakom w bydgoskim schronisku. To była kolejna odsłona imprezy.