W chełmińskiej szkole muzycznej odbył się Koncert Karnawałowy w wykonaniu uczniów. Zdjęcia

Kolejny koncert odbył się we wtorek (6.02.2024). Wydarzenie odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. G.G. Gorczyckiego.

Kolejne wydarzenie w szkole muzycznej to Bal Karnawałowy dla uczniów szkoły, który odbędzie się 8.02.2024 r. Zabawa potrwa od godz. 16.30 do 18.30. Organizatorzy zachęcają dzieci do przebrania się.