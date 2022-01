W Chełmnie działa Dom Dziennego Pobytu przy farze. Co tam się dzieje? Zdjęcia

- Projekt skierowany jest do osób starszych niesamodzielnych ze względu na swój wiek lub stan zdrowia/niepełnosprawność, a także do osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego - informuje ks. Zbigniew Wawrzyniak, proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Fara w Chełmnie. - DDP zapewnia opiekę pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku - od godzinach 7.30 do 15.30.