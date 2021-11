W Chełmnie odbył się II Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Zdjęcia

W Turnieju, który odbył się w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, rywalizowało 12 drużyn z różnych formacji mundurowych m.in PSP, OSP, Policji, Służby Więziennej, Lasów Państwowych. Gośćmi turnieju byli - i brali w nim również aktywny udział - byli piłkarze reprezentacji Polski - Tomasz Hajto i Maciej Żurawski.

Celem turnieju byłą integracja pracowników służb mundurowych, propagowanie wartości patriotycznych oraz zdrowej rywalizacji.

- To już drugi taki turniej, który organizujemy. Pierwszy odbył się we wrześniu - mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Było bardzo duże zainteresowanie. To okazja do integracji, odskocznia od obowiązków dla wszystkich pracowników służb mundurowych, okazja do poznania się. Na co dzień leśnicy współpracują z wieloma formacjami mundurowymi. Są wśród nich między innymi strażacy, którzy pomagają nie tylko wtedy, gdy płoną lasy, jest policja, która wspiera nas gdy np. dochodzi do podpaleń lasów, ale również gdy - tak jak w tym roku - podrzucane są do lasów beczki z nieznanymi substancjami. Współpracujemy także z pracownikami służby więziennej, między innymi włączając się do ogólnopolskiej akcji, w ramach której więźniowie wykonywali proste prace w lasach m.in. sprzątali je.