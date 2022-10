W Chełmnie powstanie parking na 40 miejsc, także dla autobusów [zdjęcia]

Chełmno przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja działań zmierzających do uspójnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego.” Projekt zrealizowany zostanie dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Chodzi o 3,8 mln złotych. Wartość projektu to 5.265.007,04 złotych.