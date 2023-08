W Chengdu nie ma nudy! Polacy błyszczą na arenach uniwersjady

To jest fantastyczna uniwersjada w wykonaniu polskiej lekkoatletki Nikoli Horowskiej! Polka, która dwa dni temu wygrała konkurs w skoku w dal, w piątek po raz kolejny stanęła na najwyższym stopniu podium, tym razem po biegu na 200 metrów. Medal Horowskiej nie był jedynym piątkowym sukcesem polskich lekkoatletów.

Polka, która do finału awansowała z drugim czasem, w finale o dwie dziesiąte sekundy wyprzedziła… kolejną zawodniczkę Akademickiej Reprezentacji Polski, Marlenę Granaszewską. Dzięki temu po raz kolejny dwie Polki stanęły na podium 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu.

– Po eliminacjach trochę nabrałam pewności siebie, choć dziś nie wiedziałam czego można się spodziewać. Przy tej pogodzie ciężko się biega, ale po półfinale, gdy odpoczęłam wiedziałam, że nie jest źle. To moje pierwsze medale na imprezie międzynarodowej i to od razu tak z grubej rury. Znów chyba nie będę mogła zasnąć, ale na pewno warto nie spać. Znów mogłam przebiec się z flagą, a to jest fantastyczne uczucie – mówiła Horowska.