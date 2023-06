W Ciechocinku starocie i rękodzieło. Trwa Ciechociński Jarmark Ludowy. Zobacz zdjęcia

Ciechocinek na trzy dni stał się stolicą Kujaw. Tu od 23 do 25 czerwca odbywa się 50. już Festiwal Folkloru Kujaw. Nad jubileuszową edycją imprezy patronat honorowy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński. W Parku Zdrojowym na scenie Muszli Koncertowej wystąpią zespoły i soliści, których repertuar jest zgodny z tradycjami regionu.

Tuż obok trwa Ciechociński Jarmark Ludowy.

Sery, miody i wędliny od gospodarza, nalewki oraz wina z całego świata. Do tego ręcznie wykonane przedmioty. Największym powodzeniem cieszy się ceramika i pamiątki z Ciechocinka.

Pan Jan z żoną Janiną przyjechał z Inowrocławia. - O imprezie przeczytałem w "Gazecie Pomorskiej" - mówi. - Nie mogło nas zabraknąć. Występy są rewelacyjne i dużo ciekawych rzeczy na stoiskach. Jutro przyjeżdżamy z rodziną.

- Impreza w tej formie zainaugurowana została w roku 1971 z inicjatywy redaktorów włocławskiej Gazety Kujawskiej i na drodze stanął jej dotąd tylko wirus Covid-19 w latach 2020 i 2021. To jedyna przerwa w ciągłości imprezy, która w swoim czasie miała różne nazwy, formy i programy. W tym roku nastąpił powrót do źródeł. Jeśli chodzi o staż, to tylko większy ma Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, który jest organizowany od roku 1966 – dodał Michał Tadeusz Gajewski, dyrektor MCK w Ciechocinku, organizator imprezy.