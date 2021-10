W Ciechocinku wręczono medale ministra zdrowia za walkę przeciwko COVID-19 [zdjęcia]

W Ciechocinku otrzymali medale ministra zdrowia

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz powiedział, że wręczając odznaczenia w szpitalach z województwa kujawsko-pomorskiego dziękuje medykom za starania w trakcie wszystkich trzech fal koronawirusa. Zwrócił jednak uwagę na to, że to, co działo się w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku zasługuje na szczególną uwagę.