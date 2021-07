W Czersku mówią, że nie chcą ośrodka dla pedofilów, gdy wokół biegają dzieci

W Czersku naprzeciw planowanej filii Ośrodka są bloki, szkoła i przedszkole.

- Zaraz mi ciśnienie skacze - komentuje 30-latek. - W worki ich i do jeziora!

Inny młody mężczyzna - kilka kroków od więzienia - naprawia samochód. - Dla pedofilów to kara śmierci, a nie cztery posiłki dziennie z moich podatków - komentuje. - Tu biegają dzieci. Niech te bestie wywiozą do lasu, a nie zostawiają je w centrum miasta. Rozmawiałem z ludźmi z osiedla. Wszyscy powtarzają to samo - mówią, że się boją.

Ośrodek dla "bestii" w środku Czerska

Także burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski jest przeciwny utworzeniu w mieście filii Ośrodka. Choć czerska filia ma działać przez 35 miesięcy, do czasu aż placówka w Gostyninie zostanie rozbudowana. Dziś w Gostyninie brakuje miejsc dla kolejnych pacjentów - morderców, pedofilów. To tych ostatnich w Czersku obawiają się najbardziej. Szczególnie ci, co mieszkają po sąsiedzku.

- Nie chcemy tu pedofilów - mówi Karina Troka. - Aż się trzęsę. Mam małego synka. Tu wszędzie jest dużo dzieci. Niedaleko jest szkoła i przedszkole. W takie miejsce chcą sprowadzić pedofilów?