W czwartek w Bydgoszczy ruszają jubileuszowe setne lekkoatletyczne mistrzostwa Polski PS

Grzegorz Kowalski

Ponad 665 zawodników zgłoszono do jubileuszowej setnej edycji lekkoatletycznych mistrzostw Polski, które w czwartek startują na stadionie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. – To będą takie zawody ostatniej szansy w kontekście walki o przepustki do Paryża. Po mistrzostwach zamyka się okres kwalifikacyjny do igrzysk – mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski.