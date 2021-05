W dworze w Niedźwiedziu wśród zbiorów muzealnych był fotel Napoleona i widelec Kościuszki. Warto zobaczyć ten dwór z parkiem pod Wąbrzeźnem

Dwór w Niedźwiedziu w gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim słynął ze zbiorów muzealnych oraz dzieł sztuki

Przy drodze wiodącej z Wąbrzeźna do Golubia-Dobrzynia i Brodnicy można dostrzec dwór wraz z parkiem, usytuowany na działce o powierzchni 8 ha. Pierwsze ślady osadnictwa w tym miejscu pochodzą sprzed 4 600 lat p.n.e., a pierwsza wzmianka o wsi z 1312 r., gdy biskup płocki Jan Abrahamowic otrzymał tę wieś od zakonu krzyżackiego. W 1384 r. wieś została sprzedana zakonowi przez biskupa płockiego Ścibora z Radzymina. Po bitwie pod Grunwaldem spalono ją, a 15 jej mieszkańców zabito. Po 1570 r. kolejnym właścicielem wsi został ród Mieczkowskich, w posiadaniu których wieś pozostawała przypuszczalnie do początków rozbiorów Polski. W 1784 r. kolejnym po Mieczkowskich właścicielem wsi został Sebastian Złotnicki, który dwa lata później przekazał ją swojemu synowi. Od tamtego czasu wieś miała kilku właścicieli, aż w 1840 r. trafiła w ręce Jana Kucharskiego, który to wybudował w Niedźwiedziu murowany dwór w stylu neorenesansowym. Kolejnym właścicielem wsi został jego syn Kazimierz, a następnie siostra Kazimierza, a córka Jana Zofia, która w 1861 r. wyszła za mąż za Józefa Mieczkowskiego z Ciborza. Po ślubie małżonkowie zamieszkali w Ciborzu, ale w 1882 r. przeprowadzili się do Niedźwiedzia i od tego roku Niedźwiedź ponownie, po ok. 100 latach, stał się siedzibą rodziny Mieczkowskich.