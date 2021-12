Na miejscu pojawiły się służby, w tym cztery zastępy straży pożarnej. Jak poinformowała nas toruńska policja, ciężarówka wypadła z drogi i wjechała w płot. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala. To 62-letni kierowca scanii. Wobec tego mężczyzny, sprawcy zdarzenia, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.