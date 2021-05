W gminie Janowiec Wielkopolski ukradł kamery i włamał się po alkohol

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (14 maja 2021 roku) na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żninie zatrzymali osiemnastolatka, który będzie odpowiadał za kradzież kamer i alkoholu.

Jak się okazuje młody mieszkaniec gminy Żnin w ubiegłym tygodniu ze ścian budynku mieszkalnego w jednej z miejscowości w gminie Janowiec Wielkopolski ukradł aż trzy kamery monitoringu. Chwilę później włamał się do mieszkania, które chroniły wspomniane kamery. Ze środka ukradł siedem butelek alkoholu.

- Mężczyzna spowodował straty na kwotę 1000 złotych na szkodę 42-letniego mieszkańca powiatu żnińskiego - informuje Komenda Powiatowa Policji w Żninie.

Teraz osiemnastolatek będzie ze swoich czynów tłumaczył się przed sądem. Odpowie za kradzież, a także za kradzież z włamaniem. Za te czyny grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Kryminalni odzyskali wszystkie skradzione przedmioty. Wkrótce wrócą one do właścicieli.