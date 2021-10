W gminie Kijewo Królewskie mieszkańcy wybierali wójta. A co dziś robili kandydaci?

Klucz do bram Chełmna należał do rycerzy. Turniej Rycerski o Złotą Jaszczurkę. Cz. II

Wójt gminy Kijewo Królewskie powinien pomagać potrzebującym

- Głosowałem, ponieważ uważam, że powinna wygrać osoba z zewnątrz – mówi kijewianin, który chce pozostać anonimowy. - Taka, która zrobi porządek w gminie i usunie nieprawidłowości, które poprzednik popierał, bo był w relacjach koleżeńskich z ludźmi. Żal patrzeć jak są zajmowane stołki w gminie przez osoby, które nie przyczyniają się, by utrzymać stanowiska – nie są nawet miłe dla petentów. Nowy wójt to powinna być osoba, która wyjdzie do ludzi, zainteresuje się ich problemami, przyczyni się do pomocy potrzebującym, weźmie sprawy w swoje ręce i nie będzie wysługiwać się współpracownikami. Ktoś kto stanie się 'twarzą' gminy, bezapelacyjnie - osoba nie związana dotąd z gminą, nie znająca współpracowników na stopniu koleżeńskim.