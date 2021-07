W gminie Kikół zapowiada się lato pełne atrakcji

Ośrodek Kultury Gminy Kikół przygotował dla mieszkańców wiele imprez. Każdy niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie. Już można się zapisywać na V Kikolski Rajd Rowerowy.

Wakacje to czas wypoczynku. Teraz należy doceniać je w sposób szczególny, bo po długich miesiącach ostrego reżimu sanitarnego można trochę odetchnąć. Postanowił to wykorzystać Ośrodek Kultury Gminy Kikół, który przygotował dla mieszkańców wiele wydarzeń. W najbliższy poniedziałek, 5 lipca odbędą się zajęcia muzykoterapii dla seniorów, które przed pandemią cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, bo przecież muzyka wyjątkowo korzystnie wpływa na ludzkie zdrowie. Podczas zajęć, które poprowadzi Maja Wlazły z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, znajdzie się wiele ćwiczeń na poprawę koordynacji ruchowej. Chodzi po prostu o to, aby zaaktywizować pracę obydwu półkul mózgowych. Istnieje wiele prostych ćwiczeń, które z powodzeniem można wykonywać w domu. Jednak trzeba je najpierw poznać i przećwiczyć. W poniedziałek będzie ku temu okazja.

Już można się zapisywać na V Kikolski Rajd Rowerowy, który odbędzie się 1 sierpnia. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 lipca pod numerem telefonu 500 837 986. Trasa rajdu będzie wiodła uroczymi zakątkami gmin Kikół i Chrostkowo. Cykliści wystartują o godz. 15 z placu przed kościołem w Kikole. Odpoczynek z posiłkiem zaplanowano nad jeziorem w Wildnie, skąd rowerzyści pojadą do Sikorza i przez Ciełuchowo wrócą do Kikoła na plac przy ulicy Kasztelańskiej. Tam zostaną wręczone dyplomy.

- W sierpniu chcemy zorganizować także „III Rajd Papieski”, który pierwotnie miał się odbyć 23 maja, ale musieliśmy go odwołać z powodu pandemii – mówi Aneta Falkowska, dyrektorka Ośrodka Kultury Gminy Kikół. - Cykliści pokonają 27 km. – Wcześniej, bo 24 i 25 lipca na mieszkańców czeka „Sportowy Weekend”. Pierwszego dnia zostanie rozegrany turniej piłki plażowej siatkowej o puchar wójta. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie mieszkańcy gminy. Na dzieci czekają zabawy z animatorem, zjeżdżalnie i konkurs rysowania kredą po chodniku.

Z kolei w niedzielę odbędzie się turniej aut wyścigowych, ale takich napędzanych energią produkowaną przez zawodnika. Zostaną wręczone nagrody zwycięzcom konkursu na najciekawszy strój ekologiczny, który jest adresowany do dzieci i młodzieży. Czas na wykonanie prac jest do 23 lipca. A o godz. 14 wystartują uczestnicy VI Biegu Kikolskiego. Będą rywalizować na trzech dystansach. Na zaawansowanych biegaczy czeka 5000 m.

- Staraliśmy się przygotować takie imprezy, by każdy znalazł coś dla siebie – podsumowuje Aneta Falkowska. – Mam nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy będą zadowoleni.