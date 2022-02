W gminie Płużnica trwają zapisy na zajęcia z kodowania i programowania

Dzieci z gminy Płużnica mogą zapisywać się na zajęcia z kodowania i programowania, które będą organizowane w świetlicach, a także w przedszkolu w Płużnicy.

Gmina Płużnica to kodowania stolica

Od stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica realizuje projekt "Gmina Płużnica kodowania stolica", w ramach którego kupiono cztery roboty do nauki programowania i kodowania oraz dwustronne maty do kodowania z kolorowymi kubeczkami i krążkami. Jak mówi koordynator projektu Małgorzata Ludwiszewska, dzięki realizacji projektu "Gmina Płużnica kodowania stolica" Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica chce, aby dzieci z terenu gminy Płużnica od najmłodszych lat miały dostęp do innowacyjnych form nauki, które łączą nowoczesne technologie i naukę przez praktykę.

będą się regularnie spotykać na śniadaniach bądź podwieczorkach tematycznych, podczas których poznają sposoby na angażowanie się w życie szkoły oraz będą się wzajemnie wspierać i szukać pomysłów na działania,

zaplanują swoje inicjatywy, dzięki którym będą rozwiązywać problemy jakie dostrzegają w obszarach poruszanych w projekcie,

będą mogli skorzystać ze wsparcia coacha,

wezmą udział w warsztatach z mobilizacji do działania.

Maty do kodowania trafiły do świetlic wsparcia środowiskowego w Płużnicy, Wieldządzu, Nowej Wsi Królewskiej, a także do Płużnickiej Współdzielni w Wiewiórkach, do której także trafiły cztery roboty. Teraz stowarzyszenie zorganizuje zajęcia dla dzieci : na zajęcia z kodowania w świetlicach środowiskowych mogą zapisywać się dzieci w wieku 3-6 lat, a na zajęcia programowania z Genibotami mogą zapisywać się dzieci w wieku 6-9 lat. W zajęciach będą także uczestniczyć maluchy uczęszczające do przedszkola w Płużnicy. Do nauki programowania dzieci przeszkoleni zostali nauczyciele oraz edukatorzy, którzy podczas warsztatów dowiedzieli się jak pracować z matą do kodowania oraz jak maksymalnie wykorzystać jej możliwości na zajęciach z dziećmi oraz jak programować roboty GeniBot. Zapisywać można się u Małgorzaty Ludwiszewskiej ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica pod numerem tel. 515-650-539 lub mailowo: [email protected] Projekt "Gmina Płużnica kodowania stolica" został dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Na doby początek".To jednak nie jedyny projekt realizowany w gminie Płużnica. Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja organizuje także projekt "Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna", w ramach którego rodzice uczniów szkół podstawowych z terenu gminy biorą udział w warsztatach, na których zdobywają informacje o komunikacji z dziećmi bez przemocy, zdrowiu dzieci, edukacji seksualnej i ekologii.W ramach realizacji programu zaplanowano następujące działania dla rodziców uczniów:Szkolenia, cykliczne spotkania tematyczne, inicjatywy rodziców oraz indywidualne sesje coachingowe zostaną podsumowane podczas Forum Edukacyjnego. Wtedy uczestnicy projektu będą mieli okazję przedstawić efekty swojej wielomiesięcznej pracy i wziąć udział w sesjach plenarnych i warsztatach.Aby wziąć udział w opisanych wyżej spotkaniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod tym linkiem . Program "Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna" jest dofinansowany z Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy EOG. Realizowany będzie do końca września 2023 r.