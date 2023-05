W gminie Śliwice powstanie kryte boisko! Jest 2,8 mln złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę 360 hal i boisk sportowych kwotą ponad 730 mln złotych. Wśród tych inwestycji znalazła się jedna z gminy Śliwice. - Bardzo się cieszę, że dzięki rządowemu wsparciu powstanie nowy obiekt sportowy w naszej gminie - mówi Daniel Kożuch, wójt gminy Śliwice.

Dwuletni program "Olimpia" realizowany jest na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Do województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu "Olimpia" trafi ponad 50 mln złotych. Wśród beneficjentów programu jest gmina Śliwice, które otrzyma dofinansowanie na realizację jednej inwestycji.

Pieniądze dla gminy Śliwice w pierwszym programie "Olimpia"

Do gminy Śliwice trafi aż 2,8 mln złotych. Są to środki przeznaczone na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymianach pola gry 20m x 40m - wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Cała transza, czyli 2,8 mln złotych, trafi do gminy Śliwice jeszcze w tym roku. - Rozbudujemy salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Śliwicach - informuje Daniel Kożuch, wójt gminy Śliwice. - Ta sala, którą już mamy jest mała, a dzieci i zajęć wychowania fizycznego dużo. Potrzebne jest powiększenie tego miejsca. Bardzo się cieszę, że udało się nam pozyskać fundusze na rozbudowę obiektu dydaktycznego, służącego krzewieniu i rozwojowi kultury fizycznej. Spodziewam się, że gdy ten obiekt powstanie, będzie tętnił życiem niemal 24 godziny na dobę. Tym bardziej, że to boisko kryte, więc można z niego korzystać niezależnie od warunków atmosferycznych. I służył nie tylko uczniom, ale też mieszkańcom, którzy bardzo chętnie korzystają z takich obiektów. Zainteresowanie z ich strony jest duże, stąd aplikowaliśmy o środki na ten cel.

Daniel Kożuch nie kryje, że był zaskoczony pozytywnym rozstrzygnięciem dla gminy Śliwice. - Nie spodziewałem się, mówiąc szczerze, że uda nam się te pieniądze - 2,8 mln złotych - pozyskać - przyznaje wójt. - Czekam teraz na podpisanie umowy z MSiT i bierzemy się ostro do działania, by obiekt powstał jak najszybciej.

Wójt jest dużym miłośnikiem aktywności fizycznej. - Ruch to zdrowie. Już przygotowujemy projekt i zamierzamy także złożyć wniosek o dofinansowanie budowy stadionu z programu Polski Ład - zapowiada Daniel Kożuch.

MSiT ogłosiło wyniki pierwszego naboru Programu "Olimpia"

Program "Olimpia" to programu budowy przyszkolnych hal sportowych. Do naszego regionu trafi 50 618 800 złotych na realizację 26 zadań związanych z budową hal i boisk sportowych przy szkołach i ich infrastruktury. Był to pierwszy nabór i rozdanie w ramach tego nowego programu.

– Cieszę się, że jeszcze w tym roku przy szkołach na terenie całego kraju powstanie pierwszych kilkadziesiąt zadaszonych, pełnowymiarowych hal sportowych. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie Programem chcę zapowiedzieć kolejną turę naboru, w ramach którego wnioski na realizację będzie można składać od 1 do 30 czerwca br. – powiedział minister sportu.

Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego może wynieść do 70 proc. wydatków na realizację inwestycji. Program zaplanowany jest na lata 2023-2024 i zakłada, że do samorządów trafią 2 miliardy złotych, z czego - w 2023 roku - 800 mln złotych. Kolejny nabór do programu "Olimpia" już w czerwcu bieżącego roku.

