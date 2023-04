W gminie Wielgie nie szczędzą pieniędzy na oświatę. W tym roku zrealizują kolejne kosztowne inwestycje!

W czerwcu br. rozpocznie się termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem. Będzie ona kosztować prawie 3 miliony zł. Zostanie też zainstalowana fotowoltaika.

Gmina Wielgie w tym roku bardzo dużo zainwestuje w oświatę. W planach jest rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem. Już zlecono przygotowanie dokumentacji na budowę żłobka. Na ten cel samorząd gminny przeznaczył 100 tys. zł. – Po powstaniu żłobka będziemy mieli w Wielgiem kompleks oświatowy z prawdziwego zdarzenia, w którym mieszkańcy gminy będą się wychowywać i kształcić do 15 roku życia – mówi Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy Wielgie. – Już mamy bardzo nowoczesne przedszkole ze świetnie wyposażonym placem zabaw. Teraz brakuje nam tylko żłobka, ale to się zmieni w niedalekiej przyszłości. Zaplanowaliśmy w nim 24 miejsca, które w pewnym stopniu zaspokoją potrzeby w tym zakresie.

Już w czerwcu br. rozpocznie się kolejny etap termomodernizacji budynku, w którym mieści się Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem. Teraz zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania i położona papa na dach. Ponadto zaplanowano wymianę lamp oświetleniowych i zainstalowanie fotowoltaiki. Prace mają potrwać do końca wakacji, by na rozpoczęcie nowego roku szkolnego wszystko było już gotowe. To potężna inwestycja, która będzie kosztować prawie 3 miliony zł. Samorząd otrzymał tu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Przeprowadzone prace na pewno pozwolą zaoszczędzić na energii, której ceny wszystkich przyprawiają o ból głowy.

To jednak nie wszystkie inwestycje w tej szkole, bo sale lekcyjne zostaną wyposażone w szerokopasmowe łącza internetowe. To wymóg współczesnej oświaty. Wartość przeprowadzonych prac wyniesie 180 tys. zł. Ponadto jedno z pomieszczeń będzie przystosowane na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż takie są potrzeby.

- Będziemy się ubiegać o dofinansowanie jeszcze dwóch inwestycji oświatowych w ramach Polskiego Ładu – kontynuuje wójt Tadeusz Wiewiórski. – Czeka nas bowiem rewitalizacja zabytkowego dworku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Zadusznikach. – Inwestycję podzieliliśmy na dwa etapy, czyli na prace zewnętrzne i wewnętrzne. Koszt każdego z nich to kwota powyżej 3 milionów zł. Musimy się trzymać ściśle zaleceń konserwatora zabytków, a to pociąga za sobą dodatkowe koszty. Tak było również w przypadku Szkoły Podstawowej w Czarnem.

Samorząd gminny czeka więc mnóstwo pracy, by w pełni wykorzystać okres wakacyjny na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji oświatowych.