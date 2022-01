W Grudziądzu 53-latek wyskoczył z czwartego piętra. Do sprawy dwoje zatrzymanych. Pracowity weekend sylwestrowo-noworoczny policji

Do zdarzenia na os. Strzemięcin gdzie 53-latek wyskoczył z czwartego piętra doszło 1 stycznia. W wyniku upadku został m.in. połamany. Do sprawy policjanci zatrzymali mężczyznę i kobietę, którzy znajdowali w tym samym mieszkaniu z którego wyskoczył 53-latek. Najprawdopodobniej pomiędzy trójką kompanów doszło do awantury. Wszyscy byli pijani. Póki co, nikt nie usłyszał zarzutów.

- Na razie w tej sprawie trwają intensywne czynności. Badane są okoliczności tego zdarzenia i ewentualny udział zatrzymanych - mówi "Pomorskiej" podkom. Robert Szablewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Ponadto w sylwestra, 31 grudnia przy ul. Nadgórnej w wyniku szamotaniny poszkodowany został 41-latek. Doznał obrażeń głowy. W tej sprawie także trwają czynności policji.