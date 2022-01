Noc sylwestrowo-noworoczna u strażaków z Grudziądza. Co się działo?

Sześć zdarzeń dotyczyło Grudziądza, natomiast pozostałe dwa - powiatu grudziądzkiego. Jeśli chodzi o Grudziądz to chwilę po północy strażacy zostali zaalarmowani o zadymieniu na klatce schodowej w kamienicy przy ul. Armii Krajowej. Nikomu nic się nie stało, nie odnotowano też strat. Po 20 minutach trzy zastępy zadysponowane do tego pożaru wróciły do jednostki.

W sylwestra, przed godz. 19 natomiast jeden zastęp z OSP Szonowo z Gminy Łasin walczył z pożarem sadzy w kominie. Akcja trwała blisko godzinę. Nie odnotowano strat, ani poszkodowanych.