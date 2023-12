W Grudziądzu można już śmigać na łyżwach! Lodowisko otwarte. Sprawdź ceny i godziny otwarcia

Lodowisko jest czynne codziennie od godz. 10 do godz. 19.45 z przerwą techniczną od godz. 13.45 do 16. Wejścia o pełnych godzinach.

Ceny biletów nie zmieniły się od ubiegłego roku. I tak:

bilet normalny za 45 min korzystania ze ślizgawki (tyle trwa jedno wejście) kosztuje 10 zł,

ulgowy 7 zł,

z kartą seniora 5 z

ł,

Jeśli nie masz swoich łyżew nic nie szkodzi. Można je wypożyczyć na miejscu. Koszt to - 8zł (za 45 minut) plus kaucja zwrotna 20 zł (płatna wyłącznie w gotówce). Do dyspozycji jest 130 par łyżew w rozmiarach 26 – 47.