W Grudziądzu wolontariusze w ramach akcji "Wigilia dla seniora" rozwożą zestawy świąteczne. Przygotowano kilkaset pakietów. Zdjęcia

– Pamiętamy o tym, że wielu seniorów z naszego miasta zasiądzie do wigilijnej kolacji samotnie, z dala od najbliższych. Ponownie więc, tak samo jak w latach ubiegłych, chcemy w tym szczególnym czasie ich domy i mieszkania odwiedzić - mówił zapowiadając akcję "Wigilia dla seniora" prezydent Maciej Glamowski.

Rozwieziono 940 paczek. To "Wigilia dla seniora" w Grudziądzu [zdjęcia]

Pakiety trafiły do 700 starszych, samotnych mieszkańców Grudziądza. Akcja była skierowana do seniorów powyżej 70 roku życia. Koszt to ponad 34,9 tys. zł. Zestawy przygotowała restauracja Bodega.

Dodajmy, że 400 paczek dla najuboższych mieszkańców z czterema potrawami wigilijnymi przygotowało też Towarzystwo im. św. Brata Alberta.