W Grudziądzu zakończyła się GAPA 2023. Dzieci i młodzież zaprezentowały swoje talenty [zdjęcia, wideo]

- GAPA to mój ulubiony przegląd, jeżeli chodzi o te amatorskie. Mam wrażenie, że po pandemii zaczynamy wracać na te nasze stałe tory, gdzie mamy kilkuset uczestników. To są ludzie z regionu i miast, które co roku do nas przyjeżdżają, ale są też nowi uczestnicy, co nas bardzo cieszy - mówi Ewelina Dąbrowska z Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

Młodzi ludzie cieszą się, że mogą zaprezentować się na dużej, profesjonalnej scenie. To dla nich ważne doświadczenie, które na pewno zaprocentuje w przyszłości. Szczególnie, gdy ich talent zostaje dostrzeżony i doceniony. - Czuję przede wszystkim radość, ale też zaskoczenie, bo w ogóle się tego nie spodziewałam - mówi Agata Korzeniak, która zdobyła nagrodę Grand Prix w kategorii "muzyka". - Takie przeglądy dają przede wszystkim doświadczenie, które można potem gdzieś wykorzystać, na przykład na koncertach.