W Inowrocławiu jeden 16-latek kierował, drugi 16-latek był pasażerem. BMW dachowało

Prawdopodobnie to oni urządzili sobie wycieczkę samochodem. Gdy doszło do kolizji, wystraszyli się i ratowali ucieczką. Na szczęście młodzieńcy nie zostali ranni.

- Policjanci zastali samochód BMW, faktycznie leżący na jednym z torowisk na dachu - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Mając wiedzę o oddalających się osobach, ruszyli w ich kierunku. Funkcjonariusze dotarli do „zbiegów”. Okazali się nimi dwaj 16-letni chłopcy.

Dyżurny policji w Inowrocławiu został powiadomiony o dachowaniu pojazdu na ul. Deszczowej. To było w czwartek (22 kwietnia 2021) po godz. 15.00. Ze zgłoszenia wynikało, że po dachowaniu z samochodu wydostały się dwie osoby i uciekły.

Kierowca bez prawa jazdy, za to z problemami

Policjanci ustalili dane obu nieletnich i powiadomili ich rodziców. Mundurowi dotarli również do właściciela bmw, który użyczył nastolatkom swój samochód. 47-letni mężczyzna dostał mandat, 300 zł za to, że dopuścił do prowadzenia pojazdu przez osobę, która nie ma wymaganych uprawnień.

To nie koniec sprawy. Teraz nastoletni kumple będą musieli tłumaczyć się przed sądem dla nieletnich ze swojej "wycieczki".