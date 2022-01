W Jajkowie i Wielkim Głęboczku otwarto Kluby Młodzieżowe. Zajęcia są tak fajne, że młodzież nie chce wracać do domów!

Joanna Górzewska, opiekun Klubu Młodzieżowego w Wielkim Głęboczku oraz animator przekazała nam, że zajęcia organizowane od 19 stycznia w ramach Klubów Młodzieżowych w Jajkowie i w Wielkim Głęboczku są zajęciami ogólnorozwojowymi, które mają na celu głównie budowanie relacji rówieśniczych. W ramach zajęć uczniowie nie tylko uczą się języka angielskiego, niemieckiego, polskiego oraz matematyki, ale także tworzą prace plastyczne, rękodzielnicze, wykonują eksperymenty, gotują, a następnie jedzą przygotowane przez siebie potrawy i po zajęciach sprzątają. Uczniowie biorą także udział w zajęciach sportowych oraz z robotyki, do których to zajęć roboty dyrektorzy szkół z gminy Brzozie pozyskali z innego programu. Gdy tylko będzie ładna pogoda, zorganizowane mają zostać wyjścia poza mury świetlicy w Wielkim Głęboczku i Szkoły Podstawowej w Jajkowie, m.in. do lasu. To jednak nie koniec niespodzianek, bo uczestnicy klubów wyjadą także wspólnie na cztery wycieczki, w tym do Młyna Wiedzy w Toruniu i do Kaczego Bagna w gminie Kurzętnik.