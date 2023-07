W Janikowie odbędzie się żeglarska impreza dla całych rodzin. Zobaczcie zdjęcia promujące PGE PolSailing

Jak się dowiadujemy, PGE PolSailing, to Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej organizowany przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem programu jest wprowadzenie dzieci i rodziców do żeglarskiego świata.

W janikowskim Klubie Kormoran udział w programie bierze 50 dzieci w wieku od 6 do 10 lat, poznając żeglarstwo na łodziach klasy optimist.

Sobotnia impreza na przystani w Janikowie potrwa od godz. 9 do godz. 14. Jak wspomnieliśmy, uczestniczyć w niej mogą całe rodziny. W programie znajdą się konkurencje sportowe, rejsy po jeziorze Pakoskim i poczęstunek dla dzieci biorących udział w zabawie.

Dodatkowo zaplanowano pokazy pierwszej pomocy w wykonaniu Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy oraz prezentację sprzętu strażackiego należącego do OSP w Janikowie.

Na miejscu policjanci będą znakować rowery. A kto już to uczyni, będzie mógł skosztować przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kołodziejewie.