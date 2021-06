W jeziorze w Nielbarku w powiecie nowomiejskim tonął mężczyzna

Strażacy z Nowego Miasta Lubawskiego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia pojechali do wskazanego miejsca wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nielbarku. Gdy strażacy dotarli na miejsce, mężczyzna był już na brzegu jeziora, wyciągnięty z wody przez osoby przebywające nad jeziorem. Strażacy natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz podłączyli mężczyźnie automatyczny defibrylator AED, ponieważ mężczyzna był nieprzytomny, bez oddechu i krążenia.

Jak relacjonuje bryg. Józef Dobies z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nowe Miasto Lubawskie, po trzech wyładowaniach defibrylatora poszkodowanemu powróciło krążenie, serce zaczęło bić, pojawił się płytki oddech. Do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego strażacy nieprzerwanie prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przyjeździe medycy przebadali mężczyznę i przetransportowali na noszach do karetki pogotowia, gdzie podłączyli go do specjalistycznej aparatury medycznej. Następnie przewieziony został do szpitala w Brodnicy.