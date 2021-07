W piątek, 16 lipca o g. 10 w Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie tonął 58-letni mężczyzna. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu strażacy natychmiast przyjechali do wskazanego miejsca, które nie było terenem wyznaczonym do kąpieli, a następnie wyciągnęli z wody mężczyznę i przystąpili do reanimacji. Strażakom udało się przywrócić mężczyźnie tętno. Dalsze czynności po dojeździe na miejsce zdarzenia wykonywali ratownicy medyczni, którzy następnie przewieźli 58-letniego mężczyznę do szpitala w Grudziądzu. Strażacy natomiast sprowadzili do brzegu dryfującą łódź, którą wcześniej płynął mężczyzną.

Pojawia się pytanie, czy tonąca osoba była pod wpływem alkoholu. - W sprawie utonięcia 58-letniego mężczyzny KPP Wąbrzeźno nie wykonywało żadnych czynności procesowych. Na miejsce przybył jedynie patrol OPI. W związku z powyższym nie posiadam informacji na temat szczegółowych okoliczności - przekazał nam sierż. sztab. Daniel Lubiński z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.