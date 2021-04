W Kikole najpierw sprawdzą, czy mieszkańcy są zainteresowani mieszkaniem w ramach SIMów

Gmina Kikół ma zamiar przystąpić do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, ale zanim to nastąpi sprawdzi, czy mieszkańcy są zainteresowani taką formą uzyskania mieszkania. Program ten polega na wybudowaniu mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. Przewidywana cena czynszu wynosi 12 zł za metr kwadratowy. Jednakże ostateczna wysokość czynszu będzie dopiero znana po zakończeniu budowy domu wielorodzinnego.

- Musimy sprawdzić, czy nasi mieszkańcy są zainteresowani mieszkaniami w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – stwierdza Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. – Do końca maja przyjmujemy w tej sprawie ankiety i podpisane deklaracje. Nie możemy przystąpić do realizacji tego programu, jeśli nie spotka się on z zainteresowaniem. Trudno uruchamiać całą procedurę, zresztą dość skomplikowaną, gdy zgłosi się zaledwie kilka rodzin.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe mają zająć się budową cenowo dostępnych mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. Krajowy Zasób Nieruchomości pomoże samorządom w realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz będzie wspierał rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Wszędzie brakuje mieszkań na wynajem, które byłyby cenowo dostępne dla ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale ich dochody pozwalają na opłacanie czynszu. Ich powstanie byłoby dodatkowym atutem dla gmin, które w ten sposób mogłyby przynajmniej ograniczyć migrację młodych ludzi do dużych miast. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów budowy lokalu mieszkalnego, a wniosek o wykup mieszkania można złożyć po upływie 15 lat. Będzie tu można skorzystać z dopłat do najmu w ramach programu „Mieszkanie na start”.