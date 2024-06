W Kikole przedszkolaki z rodzicami bawiły się na Dniu Rodziny. Było naprawdę super! Małgorzata Chojnicka

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole zorganizowano imprezę z okazji Dnia Rodziny. Najpierw prezentowała się każda z grup przedszkolnych, a potem były atrakcje, czyli to, co każdy lubi najbardziej! Było malowanie buziek, kolorowe tatuaże i ścianka do zdjęć. Każdy mógł wziąć udział w zabawach, do których zachęcała animatorka. Bieg z jajkiem na łyżce dostarczył wielu emocji! Na zewnątrz na wszystkich czekała wata cukrowa i kiełbaski z grilla. Tu zaangażowano tatusiów, którzy świetnie się w tej roli sprawdzili. Można też było zapoznać się z bliska ze sprzętem strażackim. Najważniejsze, że był to wspólnie spędzony czas. Takie chwile są wprost nie do przecenienia!