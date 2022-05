W kolejce do diabetologa, czyli dlaczego w Kujawsko-Pomorskiem czekamy tak długo?

- Ustalił pan, że pięć lat temu w kolejce do diabetologa pacjent czekał 55 dni, a dziś dwa razy dłużej - 106 dni, a w naszym regionie najdłużej w kraju – 165 dni!

- Na co dzień pracuję w Klinice Diabetologii i Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza, jestem specjalistą endokrynologii, aktualnie również w trakcie specjalizacji z diabetologii, stąd bardzo obchodzi mnie, jak wygląda opieka nad pacjentami diabetologicznymi i endokrynologicznymi. Mam dobre kontakty z lekarzami rodzinnymi, szukam tematów, które łączą diabetologię, endokrynologię oraz medycynę rodzinną. Dostęp do świadczeń z zakresu poradni specjalistycznych jest takim tematem.

Cukrzyca jest chorobą dotykającą dziś około trzech milionów Polaków.

- To strasznie dużo.

- Niestety, tak. Dominuje cukrzyca typu drugiego. Ci pacjenci, w przeważającej liczbie przypadków, mogą być skutecznie leczeni i prowadzeni przez lekarzy rodzinnych. Zdarzają się jednak oczywiście trudniejsze przypadki wymagające leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Lekarz rodzinny podejmując decyzję o skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznej ma prawo, podobnie jak i sam pacjent, oczekiwać że wizyta odbędzie się szybko, sprawnie. Pierwszy raz na pomysł sprawdzenia czasu oczekiwania wpadłem pięć lat temu przed zjazdem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wtedy przeciętny czas czekania na wizytę w poradni diabetologicznej wynosił 55 dni. Pomyślałem sobie - to niecałe dwa miesiące czekania - termin raczej do przyjęcia.