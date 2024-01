W kolejnej gminie powiatu włocławskiego będzie żłobek i Dom Dziennego Pobytu

Żłobek w Więcławicach ma być otwarty we wrześniu. Opiekę w nim znajdzie szesnaścioro dzieci w wieku od roku do trzech lat. - W pierwszej kolejności przyjmowane będą maluchy z naszej gminy - dodaje wójt. - Jeśli będą wolne miejsca, opiekę w naszej placówce znajdą także dzieci z ościennych gmin, w tym z miasta Kowal.

Na uruchomienie żłobka w Więcławicach gmina Kowal dostała dofinansowanie z programu "Maluch plus". Ale nie będzie to jedyna nowa placówka w tej gminie. Władze gminy zaplanowały bowiem otwarcie w tym roku także Domu Dziennego Pobytu w Nakonowie. - Na potrzeby tej placówki wieś ma przekazać gminie Dom Ludowy - wyjaśnia wójt. - Gmina z kolei przekaże w użyczenie obiekt stowarzyszeniu, które poprowadzi Dom Dziennego Pobytu.

Władze gminy planują, że Dom Dziennego Pobytu w Nakonowie zostanie otwarty pod koniec roku. Z usług tej placówki – aktywizacyjnych, rehabilitacyjnych i integracyjnych ma korzystać 30 mieszkańców gminy w wieku 60 plus. Gmina zapewni transport do ośrodka i z powrotem do domu.