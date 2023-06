W Kujawsko-Pomorskiem aż 29,5% żyje jako single. Jak wpływa to na nasze zdrowie?

Europa Wschodnia - region ludzi samotnych

Według British Medical Journal samotność różni się w zależności od regionu i grupy wiekowej. Wśród nastolatków częstość występowania samotności wahała się od 9,2 proc. w Azji Południowo-Wschodniej do 14,4 proc. we wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Lepiej było w krajach Europy Północnej (od 3% wśród młodych dorosłych do 5,2% wśród osób starszych), ale już w Europie Wschodniej było to 7,5% wśród młodych dorosłych i ponad 21% wśród osób starszych.

Naukowcy są zgodni, że samotność destrukcyjnie wpływa na zdrowie. „Skracaja życie osób starszych, szkodzi zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz obniżają jakość życia” - czytamy w raporcie WHO.